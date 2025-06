Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbrecher in Kita

Ottersberg. Unbekannte Täter sind am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr in die Kita an der Straße Im Brooken eingebrochen. Gewaltsam hebelten sie eine Tür auf, um in das Innere der Kita zu gelangen. Nachdem jedoch die Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchteten die Einbrecher unerkannt und ohne Beute. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Unfall beim Überholen

Dörverden. Am Montagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B215 zwischen Eystrup und Dörverden. Eine 21-jährige Opel-Fahrerin scherte zum Überholen eines langsamer fahrenden Fahrzeugs aus, dabei kam es zur seitlichen Kollision mit einem 49-jährigen Audi-Fahrer, der sich von hinten näherte und bereits im Überholvorgang befand. Der Audi-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen SUV und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Straßenbaum stieß. Durch den Aufprall erlitt er schwere Verletzungen, woraufhin er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Jugendlichen angefahren und geflohen

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Borsteler Weg wurde am Montag gegen 17:20 Uhr ein 16-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Jugendliche den Borsteler Weg an der Kreuzung zum Alten Pulverschuppens überquert, dabei zeigte die Fußgängerampel für ihn Grün. Ein vom Berliner Ring herannahender Autofahrer missachtete daraufhin das für ihn geltende Rotlicht, sodass es zur leichten Kollision zwischen Auto und Jugendlichem kam. Dabei erlitt der 16-Jährige eine leichte Verletzung. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unbekümmert in Richtung Lindhooper Straße fort. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen des Unfalls sowie Hinweise zum Flüchtigen, der mit einem schwarzen Kombi, vermutlich Ford, unterwegs gewesen sein soll, nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Eiscafé

Ritterhude. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in ein Eiscafé an der Straße Am Großen Geeren eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie ein Oberlicht, um anschließend in das Café einzudringen. Im Inneren suchten die Täter nach möglichem Diebesgut und fanden etwas Kleingeld. Letztlich flüchteten die Einbrecher mit der geringen Beute unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 Polizei Osterholz zu melden.

Wer hatte Grünlicht?

Lilienthal. Uneins sind sich die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz vor 23 Uhr auf der Moorhauser Landstraße (K8) ereignet hat. Ein 20-jähriger VW-Fahrer war auf der Moorhauser Landstraße in Richtung Frankenburg unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 18-jährigen Krad-Fahrer und seiner 17-jährigen Sozia, die die Lilienthaler Allee in Richtung Falkenberger Landstraße befuhren. Bei der Kollision erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei gaben alle Anwesenden an, dass die Ampel für sie Grünlicht angezeigt hatte. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich unter Telefon 04298/465660 bei der Polizei Lilienthal zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell