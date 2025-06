Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Sonntag, den 15.06.2025

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Trunkenheitsfahrt in Achim

Achim. Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Zusammenstoß zwischen einem Volvo und einem Peugeot gemeldet. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme konnte bei dem 64-jährigen Fahrzeugführer aus Achim deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Dem 64-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und auch ein Sachschaden war vor Ort nicht ersichtlich.

Diebstahl eines E-Scooters

Achim. Am Donnerstag, den 12.06.2025, wurde in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr ein E-Scooter entwendet. Dieser war kurzzeitig in der Herbergstraße Hausnummer 2 vor dem dortigen Geschäft abgestellt worden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der 04202/9960 zu melden.

Brand eines Strohlagers im Tierstall

Intschede. Am Samstagvormittag ist es in Intschede innerhalb eines Tierstalls zu einem Brand gekommen. Nachdem dort Stroh gehäckselt wurde, um das Strohlager aufzufüllen, ist ebendieses nach einem Defekt am Häcksler in Vollbrand geraten. Sämtliche Freiwillige Feuerwehren der Gemeinde Thedinghausen waren mit ca. 90 Kameradinnen und Kameraden vor Ort, um ein Übergreifen auf das Gebäude zu verhindern. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr sind keine Personen oder Tiere zu Schaden gekommen. Auch ein Gebäudeschaden konnte abgewendet werden, lediglich ein Großteil des Strohs ist den Flammen zum Opfer gefallen.

Geschwindigkeitsmessung - Negativrekord

Thedinghausen. Am Samstagmittag wurde durch die Polizei Achim eine lasergestützte Kontrolle zur Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit in der Achimer Straße in Thedinghausen durchgeführt - erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist in dem überwachten Bereich 70 km/h. Dabei konnten innerhalb kurzer Zeit mehrere Verstöße festgestellt werden, teilweise mit langwierigen Folgen. Den negativen Geschwindigkeitsrekord stellte dabei ein junger Achimer Anfang 20 mit seinem Kraftrad auf, der mit 166 km/h die Strecke befuhr. Den Verkehrssünder erwarten nun mindestens zwei Punkte in Flensburg, drei Monate Fahrverbot und eine Geldstrafe im hohen dreistelligen Bereich.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Landkreis Osterholz

Fahrt unter Drogeneinfluss

Lilienthal. Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen 19-jährigen Fahrzeugführer mit seinem VW T-Roc in der Falkenberger Landstraße in Lilienthal. Bei der Kontrolle wurden die Beamten auf eine mögliche Drogenbeeinflussung aufmerksam und der anschließend durchgeführte Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt und dem 19-jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw

Grasberg. Am Samstagnachmittag kam es auf der Wörpedorfer Straße zu einem folgeschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 44-jährige Motorradfahrer aus Zeven befuhr die Wörpedorfer Straße aus Richtung Tarmstedt, als eine 29-jährige Grasbergerin mit ihrem Seat aus dem Müllersdamm einbiegen wollte. Hierbei übersah sie den herannahenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision über den Seat geschleudert und kam schließlich im Grünstreifen zum Liegen. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 29-jährige Fahrzeugführerin wurde nur leicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf 35.000EUR geschätzt. Bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen war die Wörpedorfer Straße voll gesperrt.

