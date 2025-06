POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Samstag, den 14.06.2025

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Fahrzeugführer übersieht Pedelec

Eitze. Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Unfall in der Weitzmühlener Straße in Eitze. Der 45-jährige Fahrzeugführer eines VW Golf wollte aus einer Seitenstraße in die Weitzmühlener Straße einbiegen und übersah dabei den 77-jährigen Pedelecfahrer. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte dieser und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf etwa 3500EUR geschätzt.

Kind mit PKW angefahren

Verden. Am Freitagabend kam es in der Stifthofstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Citroen und einem 11-jährigen Kind mit Fahrrad. Der 21-jährige Fahrzeugführer wollte mit seinem Citroen zurücksetzen und übersah dabei das hinter ihm stehende Kind, welches mit seinem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind zum Glück nur leicht verletzt und konnte die Unfallstelle selbstständig verlassen. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer zunächst falsche Personalien angegeben hat und nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt in Achim

Achim. Am frühen Samstagmorgen wurde durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Achim im Bereich der Margarete-Steiff-Allee ein Pkw VW Taigo angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 23-jährigen männlichen Fahrzeugführer aus Achim konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Im Rahmen eines freiwilligen Urin-Drogentests konnte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Für die weiteren Maßnahmen im eingeleiteten Strafverfahren wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und dem 23-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Osterholz

Dachstuhlbrand eines Reihenhauses

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagnachmittag kam es zu einem größeren Einsatz im Ortsteil Buschhausen. Eine Hausbewohnerin stellte zunächst eine Rauchentwicklung im Bereich des Daches fest und im weiteren Verlauf geriet der Dachstuhl des Reihenhauses in Brand. Alarmierte Feuerwehrkräfte konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser verhindern. Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar, da es durch Löschwassereintritt und Rauchgase beeinträchtigt ist. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

