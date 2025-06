Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Lagerhalle

Emtinghausen. In eine Lagerhalle an der Dorfstraße brachen in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Täter ein. Vermutlich kurz nach Mitternacht öffneten sie ein Fenster gewaltsam, um aus der Halle ein Motorrad, ein Fahrrad und Werkzeug zu stehlen. Mit der Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Einbruch an der Hauptstraße

Oyten. Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag in eine Firma an der Hauptstraße Ecke Stader Straße ein. Gewaltsam drangen sie in das Gebäude ein, um nach Diebesgut Ausschau zu halten. Ob sie fündig wurden und Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Anhänger gestohlen

Achim. Von einem Firmengelände an der Gaswerkstraße haben in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Täter einen dort abgestellten Anhänger gestohlen. Außerdem entwendeten sie aufgefundenes Kupfer. Unerkannt flüchteten die Diebe anschließend vom Tatort. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Betrunkene aus dem Verkehr gezogen

Verden. Die Polizei Verden hat am Donnerstagabend eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Nachdem eine aufmerksame Zeugin die sehr unsicher und gefährlich fahrende Seat-Fahrerin der Polizei meldete, konnten die Beamten die 28-Jährige kurze Zeit später auf der Bremer Straße stoppen und kontrollieren. Dabei stellten sie bei der Seat-Fahrerin einen Alkoholwert von 2,1 Promille fest, woraufhin die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt wurde. Die Polizisten leiteten gegen die Frau ein Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme. Mögliche von der Frau gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, unter Telefon 04231/8060 Kontakt zur Polizei Verden aufzunehmen.

A1: Massenhafte Verstöße

Achim. Innerhalb von nur 23 Minuten registrierte die Autobahnpolizei Langwedel am Donnerstagmittag auf der A1 massenhaft Verstöße auf der A1. Im Bereich des Bremer Kreuzes Richtung Münster missachteten in dem kurzen Zeitraum insgesamt 53 Lkw-Fahrer das Überholverbot, außerdem wurden sieben Verfahren eingeleitet, weil keine Rettungsgasse gebildet wurde. Die Beamten der Autobahnpolizei weisen darauf hin, dass im Notfall jede Sekunde zählt, daher ist eine Rettungsgasse immer schon dann einzurichten, wenn der Verkehr ins Stocken gerät, also nicht erst bei Stillstand. Das bedeutet, dass spätestens bei Schrittgeschwindigkeit alle Fahrzeuge auf der linken Spur weit links fahren und alle Fahrzeuge auf der mittleren und rechten Spur nach rechts weichen. Wer keine Rettungsgasse bildet, muss übrigens mit einem Bußgeld von mindestens 200 Euro rechnen, dazu gibt es zwei Punkte in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot. Alle Verstöße wurden am Donnerstag von der Autobahnpolizei Langwedel fotografisch gesichert, entsprechende Verfahren eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Verbrauchermarkt: Geldbörse entwendet

Ritterhude. Ein unbekannter Dieb entwendete am Donnerstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt an der Riesstraße die Geldbörse einer 70-Jährigen. Die Frau war Kundin in dem Geschäft, während ihres Einkaufs lag ihr Portmonee im Einkaufskorb. Diese für den Dieb günstige Gelegenheit nutzte der Langfinger, der Geldbörse samt Bargeld und Papiere unbemerkt stehlen konnte. Hinweise zum Täter liegen nicht vor. Die Polizei rät, Wertgegenstände stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

