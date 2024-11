POL-GE: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Taschendiebstahl vom Montag, 8. Juli 2024. Der Unbekannte wird verdächtigt, einer 22-jährigen Gelsenkirchenerin gegen 13 Uhr das Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet zu haben, während sich diese in einem Geschäft an der Bahnhofstraße in der Altstadt aufhielt. ...

