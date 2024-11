POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise in einem Fall von Fahrzeugdiebstahl. Eine Gelsenkirchenerin hat am Mittwoch, 20. November 2024, gegen 15 Uhr ihren Toyota auf der Mechtenbergstraße in Höhe der Wembkenstraße in Rotthausen geparkt. Als sie am darauffolgenden Donnerstag gegen 13 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, war ihr Auto, ein weißer Toyota RAV4, Baujahr 2017, verschwunden. Die Polizei sucht ...

