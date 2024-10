Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen - PM 2

Sinsheim (ots)

Nachdem am Freitagmorgen gegen 5 Uhr eine 61-jährige VW-Fahrerin in der Zuzenhäuser Straße verunfallte, sind nun erste Details zum Unfallhergang bekannt. Die Frau war von Hoffenheim kommend in Richtung Zuzenhausen unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve geradeaus weiterfuhr und mit einer Mauer kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Eine aufmerksame Zeugin vernahm einen lauten Knall und informierte umgehend die Rettungskräfte. Diese konnten die 61-Jährige aus dem Fahrzeug befreien. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte starken Alkoholgeruch ausgehend von der Unfallverursacherin. Auch sicherten sie eine angetrunkene Flasche Wodka im Fahrzeuginneren. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo ihr auch eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Ergebnis zur Blutalkoholkonzentration steht noch aus. Die freiwillige Feuerwehr Sinsheim sicherte das Fahrzeug und die Unfallstelle ab, bis es durch eine Fachfirma abgeschleppt werden konnte. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar. Sie muss nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr entgegensehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell