BPOLI-WEIL: Verbotenes Springmesser bei Grenzkontrolle entdeckt

Weil am Rhein (ots) - Fünf Fahndungsausschreibungen bestanden gegen einen 35-Jährigen, darunter zwei Haftbefehle. Anstatt sich der Haft zu stellen, tauchte der Mann unter. Er wurde an der Schweizer Grenze festgenommen und sitzt jetzt in Haft. Am Mittwochabend, dem 15. Februar 2024 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den georgischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der ...

mehr