Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Möglicher Unfallbeteiligter gesucht

Neuss (ots)

Da die Polizei einen möglichen Unfallbeteiligten bisher nicht ermitteln konnte, wendet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss sich jetzt an die Öffentlichkeit.

Bereits am 09.04.2025 ereignete sich gegen 10:00 Uhr auf der Römerstraße ein Verkehrsunfall. Eine 60-jähriger Neussserin befuhr mit ihrem Kleinkraftrad diese Straße in Richtung Gladbacher Straße. In Höher der Einmündung zur Bataverstraße sei sie nach ersten Erkenntnissen von einem weißen Fahrzeug überholt worden, erschrak und fuhr gegen einen Bordstein in Folge dessen sie stürzte und sich verletzte.

Um diesen Unfall genau rekonstruieren zu können, suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 dieses weiße Fahrzeug und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell