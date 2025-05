POL-NE: 17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Neuss (ots) - Am Montag (12.05.), gegen 14:35 Uhr, kam es in Neuss zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem Pkw die Josefstraße in Richtung Further Straße. Auf der Kreuzung Josefstraße / Weißenberger Weg kollidierte der vorfahrtberechtigte Pkw mit einem von links-kommenden Fahrradfahrer. Der 40-jährige Viersener war mit seinem Fahrrad den Weißenberger Weg in Richtung Ripuarienstraße unterwegs und konnte nach ersten Erkenntnissen nicht ...

