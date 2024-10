Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung im Waldgebiet zwischen Barfelde und Diekholzen

Hildesheim (ots)

(sud) In dem Zeitraum von Donnerstag (17.10.2024), gegen 15:00 Uhr, bis Freitag (18.10.2024), gegen 13:00 Uhr, ist es in dem Waldgebiet zwischen Barfelde und Diekholzen zu einer Sachbeschädigung an einem Vorhängeschloss gekommen, welches an einer dort befindlichen geschlossenen Schranke befestigt war. Ein bislang unbekannter Täter durchtrennte mittels Schneidewerkzeug den Schließbügel des Schlosses und ließ dieses anschließend am Tatort zurück. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

