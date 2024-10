Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Klein Förste - Diebstahl von Werkzeugen aus einem Transporter

Hildesheim (ots)

Klein Förste, Sedanstraße (Sti). In der Nacht von dem 20.10.24 auf den 21.10.24 ist es in der Sedanstraße in Klein Förste zu einem Einbruch in einen Transporter gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat die Heckscheibe des Transporters eingeschlagen und anschließend mehrere Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell