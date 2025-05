POL-NE: Kollision auf Kreuzung

Neuss (ots) - Am Montag (12.5.) ist es gegen 14 Uhr im Neusser Stadtteil Rosellen zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Pedelec gekommen. Ein 60-jähriger Neusser wollte demnach mit seinem Auto von der Straße Am alten Bach nach links in die Straße Am Pickenhof abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine 69-Jährige, die mit ihrem Fahrrad in Gegenrichtung geradeaus fuhr. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ...

mehr