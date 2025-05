Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Meerbuscherin nachts überfallen: Schmuck entwendet

Meerbusch (ots)

Eine Meerbuscherin wurde in der Nacht zu Sonntag (11.05.) überfallen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die 81-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Eibenweg in Bösinghoven hatte sich nach ersten Erkenntnissen gegen 02:30 Uhr in ihr Schlafzimmer begeben. Hier wurde sie sogleich von zwei unbekannten Personen überrascht und festgehalten, während eine dieser Personen das Haus durchsuchte. Im Anschluss sei das Opfer an einen im Haus befindlichen Treppenlift gefesselt worden.

Die unbekannten Personen hätten Schmuck und Bargeld entwendet und konnten fliehen.

Nachdem das Opfer sich selbstständig befreien konnte, rettete sie sich zu einem Nachbarn und informierte die Polizei.

Wie die Personen in das Haus gelangten und was genau entwendet wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Diese hat das Kriminalkommissariats 12 übernommen.

Es werden Zeugen gesucht, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Es können auch Hinweise zu Beobachtungen der Tage vor dem Vorfall wichtig sein.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell