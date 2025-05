Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Müllcontainer gerät in Brand

Neuss (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Sonntag (11.05.), gegen 23:00 Uhr, an der Straße "An der Schleppbahn" der Inhalt eines Müllcontainers in Brand geraten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Durch den Brand wurde die Fassade eines angrenzenden Mehrfamilienhauses beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell