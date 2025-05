Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeugführer flüchtet nach Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Polizeibeamte wurden am Montag (12.05.), gegen kurz vor 03:00 Uhr, zur Normannenstraße gerufen. Zeugen hatten die Ordnungshüter informiert, dass in dem Bereich zwei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sein sollen.

Einsatzkräfte fanden daraufhin auf dem Parkplatz eines angrenzenden Lebensmitteldiscounters einen verunfallten grünen Peugeot 106. Der Kleinwagen war augenscheinlich mit einem Baumschutzbügel kollidiert. Vom Fahrzeugführer fehlte jede Spur.

Erste Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass das Fahrzeug nicht zugelassen ist und die am Wagen angebrachten Kennzeichen NE-AF 1403 in der Zeit von Sonntag auf Montag (04./05.05.) am Hubertusweg gestohlen wurden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 in Neuss zu melden.

