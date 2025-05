POL-NE: Waffen und Drogen: Mehrere Delikte bei Verkehrskontrolle festgestellt

Kaarst (ots) - Am Donnerstag (01.05.), gegen 19:08 Uhr, stieg ein 13-jähriger Neusser aus einem Bus an der Matthiasstraße in Kaarst aus und betrat nach ersten Ermittlungen die Straße, um diese zu überqueren. Ein roter Kleinwagen touchierte den Jungen an der linken Körperseite. Er wurde dabei leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach der Autofahrerin und weiteren ...

