FW-GL: Drei Einsätze an einem Abend - Brandbekämpfung in Heidkamp, Hebborn und Herkenrath - Eine verletzte Person durch Brandrauch

Bergisch Gladbach (ots)

Am Abend des 7. April 2025 wurde die Feuerwehr Bergisch Gladbach zu insgesamt drei Bränden in unterschiedlichen Stadtteilen alarmiert. Alle Brände konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden, wobei eine Person durch Brandrauch verletzt wurde. Glücklicherweise gab es keine weiteren schwerwiegenden Verletzungen.

Erster Einsatz: Brand im Stadtteil Heidkamp (gegen 20:22 Uhr)

Der erste Einsatz des Abends erfolgte gegen 20:22 Uhr im Stadtteil Heidkamp. Hier standen mehrere Holzstapel in Brand, die sich in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses befanden. Das Feuer drohte auf das Gebäude überzugreifen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer rasch gelöscht und ein Übergreifen auf das Haus verhindert werden. Es gab keine Verletzten.

Zweiter Einsatz: Küchenbrand im Stadtteil Hebborn (gegen 20:46 Uhr)

Gegen 20:46 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz in den Stadtteil Hebborn alarmiert. In einer Wohnung war in einer Küche starker Rauch entstanden. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und das Gebäude belüften, sodass keine weiteren Schäden entstanden. Die Bewohnerin wurde durch den Brandrauch verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden.

Dritter Einsatz: Vegetationsbrand im Stadtteil Herkenrath (gegen 21:42 Uhr)

Gegen 21:42 Uhr wurde die Feuerwehr durch mehrere Anrufer über den Notruf 112 zu einem Vegetationsbrand in den Stadtteil Herkenrath alarmiert. Auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern war ein Vegetationsbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und eine Ausbreitung auf angrenzende Waldflächen verhindern. Auch hier gab es keine Verletzten.

Einsätze in allen Stadtteilen

Insgesamt waren bei den drei Einsätzen alle haupt- und ehrenamtlichen Einheiten der Feuerwehr Bergisch Gladbach mit jeweils rund 35 Einsatzkräften im Einsatz. Durch das schnelle und koordinierte Handeln der Einsatzkräfte konnte jeder Brand erfolgreich gelöscht werden, ohne dass größere Schäden entstanden. (ss/es)

