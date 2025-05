Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 17-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Korschenbroich (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Freitag (09.05.), gegen 21:40 Uhr, ein Fahrzeug, welches ohne Kennzeichen auf der Josefstraße in Korschenbroich unterwegs war und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug ohne einen Fahrer, aber mit Kennzeichen auf dem Gehweg feststellen. Die Polizei stellte fest, dass die Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug registriert waren.

In der Nähe konnten zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Diese gaben nach ersten Ermittlungen an, dass der 17-jährige Mönchengladbacher das Fahrzeug gefahren haben soll und nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Ein 18-jähriger Mönchengladbacher soll Beifahrer gewesen sein. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und die Kennzeichen, welche zu vor entwendet wurden, an die Halterin zurückgegeben.

Das Verkehrskommissariat 2 sowie die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell