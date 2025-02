Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter beschädigt Außenzaun des Dampflokmuseums - Polizei sucht Zeugen (25.01./02.02.2025)

Tuttlingen (ots)

Rund 2.500 Euro Schaden hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Samstag, 25.01.2025, und Sonntag, 02.02.2025, am Außenzaun des Dampflokmuseums in der Straße "Am Lockschuppen" verursacht. Der unbekannte fuhr mutmaßlich mit einem Auto oder Transporter gegen den am Geh- und Radweg verlaufenden Zaun und beschädigte diesen dabei. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch anschließend fort und flüchtete.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher erbittet das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell