POL-KN: (Konstanz) Drei junge Männer durch Messerangriff schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen (02.02.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag sind drei junge Männer bei einem Messerangriff in der Fußgängerzone schwer verletzt worden. Gegen 02.30 Uhr liefen die 17, 18 und 19 Jahre jungen Männer in Begleitung dreier Mädchen von der Hussenstraße kommend in Richtung Wessenbergstraße. Auf Höhe des Obermarktes traten zwei unbekannte Männer von hinten an die Gruppe heran und beleidigten die jungen Frauen. Daraufhin kam es zunächst zu einem verbalen Streit und in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die unbekannten Männer den Jugendlichen und die beiden Heranwachsenden durch mehrere Messerstiche schwer verletzten. Anschließend flüchteten die unbekannten Angreifer.

Rettungswagen brachten die drei Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Bei dem 19-Jährigen war eine Notoperation erforderlich. Nach derzeitigem Sachstand sind jedoch alle drei mittlerweile außer Lebensgefahr.

Zu den unbekannten Männern ist bislang lediglich bekannt, dass sie etwa 30 Jahre alt waren. Einer der beiden hatte dunkelblonde/rötliche Haare und einen rötlichen Stoppelbart, der andere dunkle, lockige Haare und einen Bart und Ziegenbart. Beide sprachen Deutsch mit ausländischen Akzent.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Konstanz unter Tel. 07531 995-2222 in Verbindung zu setzen.

