POL-GT: Auf dem Knüll - mehrere Hebelversuche im Januar

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Nachdem ein 40-jähriger Gütersloher am Montag (27.01.) in einem Lebensmittmarkt Spirituosen gestohlen hatte und diese anschließend in einem Kiosk weiterverkaufen wollte, nahmen Polizeibeamte den Mann vorläufig fest. Die Alkoholika im Wert eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags hatte der 40-Jährige zunächst in dem Markt an der Hans-Böckler-Straße entwendet. Kurz darauf ...

