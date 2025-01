Polizei Gütersloh

POL-GT: 40-Jähriger nach Ladendiebstahl in U-Haft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Nachdem ein 40-jähriger Gütersloher am Montag (27.01.) in einem Lebensmittmarkt Spirituosen gestohlen hatte und diese anschließend in einem Kiosk weiterverkaufen wollte, nahmen Polizeibeamte den Mann vorläufig fest. Die Alkoholika im Wert eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags hatte der 40-Jährige zunächst in dem Markt an der Hans-Böckler-Straße entwendet. Kurz darauf tauchte er an einem Kiosk an der Berliner Straße auf und bot das Diebesgut dort an. Anschließend erfolgte die vorläufige Festnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens. Auch gegen den Kioskbetreiber leiteten die Beamten wegen des Verdachts der Hehlerei ein Verfahren ein.

Da die Staatsanwaltschaft Bielefeld hierbei den Verdacht des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls sowie auch bestehende Haftgründe erkannte, wurde ein Antrag auf Untersuchungshaft gegen 40-Jährigen gestellt. Ein Richterin am Amtsgericht Bielefeld kam diesem Antrag nach und verkündete die Untersuchungshaft am Dienstagvormittag (28.01.).

