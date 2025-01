POL-GT: 72-jährige Autofahrerin verstorben

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - In der Nacht zu Montag (27.01., 00.00 Uhr - 09.00 Uhr) stiegen Einbrecher in eine Gaststätte an der Straße Am Kirchplatz ein. Sie schlugen ein Fenster ein, durchsuchten die Räume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld und Silbergeschirr. In den Tagen zuvor hat es bereits Einbrüche in der Umgebung gegeben. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5958185 ...

