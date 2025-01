Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Herzebrock-Clarholz - Tatzusammenhänge werden geprüft

Gütersloh (ots)

Herzbrock-Clarholz (MK) - An der Straße Grevenkamp kam es im Tagesverlauf des Freitags (24.01., 11.35 - 22.40 Uhr) zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Einbrecher schlugen jeweils ein Fenster ein und verschafft sich Zutritt. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. In einem Haushalt konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Bei dem zweiten Tatort haben die Täter Bargeld und Schmuck gestohlen.

Am darauffolgenden Samstagabend (25.01., 16.00 - 00.00 Uhr) schlugen wiederum Täter an der Thomas-Mann-Straße zu. An einem Wohnhaus hebelten die Täter die Eingangstür auf und durchsuchten auch hier das gesamte Haus. Gestohlen wurden ebenfalls Bargeld und Schmuck.

Im Rahmen der jeweiligen Ermittlungen werden mögliche Tatzusammenhänge geprüft.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte in den Tatzeiträumen, an den Tatorten verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell