POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Auseinandersetzung auf dem Parkplatz der Stadthalle (02.02.2025)

Konstanz (ots) - In der Nacht auf Sonntag sind drei junge Männer bei einem Messerangriff in der Fußgängerzone schwer verletzt worden. Gegen 02.30 Uhr liefen die 17, 18 und 19 Jahre jungen Männer in Begleitung dreier Mädchen von der Hussenstraße kommend in Richtung Wessenbergstraße. Auf Höhe des Obermarktes ...

