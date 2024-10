Ulm (ots) - In der Nacht auf Dienstag war ein Dieb in Birenbach unterwegs. Aus einem VW stahl er eine EC-Karte und kaufte damit anschließend Zigaretten an einem Automaten. Aus einem Ford Focus wurde in der Nacht Bargeld gestohlen. Beide Autos waren vermutlich nicht abgeschlossen und parkten in der Bergstraße. ...

