Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch erlitt eine 16-Jährige bei einem Unfall bei Laupheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 6.50 Uhr in Obersulmetingen. Ein 61-Jähriger war mit seinem Mercedes im Schalmenweg unterwegs. An einer Kreuzung bog er nach links in die Obersulmentinger Straße ab. Zeitgleich kam von links eine 16-Jährige mit einem Leichtkraftrad Roller. Die hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die Jugendliche stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf 4.000 Euro, den am Piaggio Roller auf 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Womöglich war die Frau für einen Moment unachtsam, als sie in die Vorfahrtsstraße einfuhr. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen.

++++1970436

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell