Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

Neuss (ots)

Am Montag (12.5.) ist es gegen 14 Uhr im Neusser Stadtteil Rosellen zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Pedelec gekommen.

Ein 60-jähriger Neusser wollte demnach mit seinem Auto von der Straße Am alten Bach nach links in die Straße Am Pickenhof abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine 69-Jährige, die mit ihrem Fahrrad in Gegenrichtung geradeaus fuhr.

Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, es kam zur Kollision, die Neusserin kam zu Fall und verletzte sich schwer.

Passanten leisteten Erste Hilfe, sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitergehende Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 entgegengenommen.

Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme sind im Straßenverkehr besonders wichtig - vor allem gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern und Radfahrern. Letzte können einen Unfall häufig nicht verhindern. Gerade deshalb ist es sinnvoll, auf dem Fahrrad einen Helm zu tragen und so die Folgen eines eventuellen Unfalls zu vermindern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell