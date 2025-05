Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hausbewohner bemerkt mutmaßlichen Einbrecher

Neuss (ots)

Am Dienstag (13.05.), gegen 04:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Haus an der Gladbacher Straße in Neuss. Der Hausbewohner konnte laute Geräusche an der Wohnungstür vernehmen. Als er diese öffnete, stand der mutmaßliche Einbrecher vor ihm. Der Tatverdächtige sei daraufhin in Richtung Venloer Straße geflüchtet.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: er sei circa 40-50 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und habe eine schlanke Statur. Er soll eine dunkle Jacke und eine braune / graue Hose sowie schwarze Kappe getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Terrassentüren, Kellereingänge oder gekippte Fenster: Einbrecher sind häufig auf der Suche nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten in Häuser und Wohnungen. Dabei gehen sie oft in Eile vor - deswegen können häufig schon einfacher Sicherungsmaßnahen vor einem Einbruch schützen. Achten Sie deswegen darauf, sämtliche Zugänge beim Verlassen der Wohnung zu verriegeln, und lassen Sie sich von der Polizei zum Thema Einbruchsschutz beraten. Ein kostenfreier Termin vor Ort kann unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

