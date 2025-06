Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Schwelbrand in Sägewerk++Brand in Scheune++Verkehrsunfall auf der A1 Richtung Hamburg++Radfahrerin verletzt++Von Fahrbahn abgekommen++Schwerverletzter Fahrer mit Hubschrauber ins Krankenhaus+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Schwelbrand in Sägewerk+ Ottersberg/Flecken. Am Sonntagabend kam es im Sägewerk in der Straße Upp'n Barg durch bislang ungeklärte Ursache zu einem Schwelbrand an einer Holzwand im Bereich einer Produktionshalle. Dabei lösten die Brandmeldeanlage sowie die Sprinkleranlage aus. Nachdem die Feuerwehr den Brand zunächst gelöscht hatte, schwelte das Feuer etwa vier Stunden später erneut auf. Die Feuerwehr entfernte daraufhin die Dämmung der Wand und löschte den Brand vollständig ab.

+Brand in Scheune+ Kirchlinteln/Kreepen. Montagfrüh, gegen 03 Uhr, gerieten in einer Scheune in der Brammer Dorfstraße aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Heuballen und Arbeitsmaschinen in Vollbrand. Das Feuer drohte, auf das Wohnhaus überzugreifen, konnte durch die Löscharbeiten jedoch verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Verkehrsunfall auf der A1 Richtung Hamburg+ Oyten. Am Sonntagmittag kam es auf der A1 in Richtung Hamburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem 80-jährigen Mercedes-Fahrer und einem 34-jährigen Renault-Fahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge während der Fahrt auf dem mittleren Fahrstreifen. Infolge des Zusammenstoßes prallten beide Fahrzeuge gegen die Mittelschutzplanke. Der Renault war anschließend nicht mehr fahrbereit. Zur Räumung der Unfallstelle musste die komplette Richtungsfahrbahn gesperrt werden.

+Radfahrerin verletzt+ Langwedel. Eine 81 Jahre alte Fahrradfahrerin wurde am Sonntagmittag nach einem Verkehrsunfall aufgrund des Verdachts von schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sie wollte gegen 14:30 Uhr die Fahrbahn der Straße Im Förth überqueren und übersah dabei den VW eines 32-jährigen Fahrers. In der Folge stieß er mit ihr zusammen und verletzte sie. An dem VW entstand ersten Informationen zufolge kein Schaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Von Fahrbahn abgekommen+ Schwanewede. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Rosenbusch gerufen. Ein VW war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum mit einer Hecke kollidiert. Bei dem Fahrzeug befand sich ein 34-jähriger Mann, der nun im Verdacht steht, das Fahrzeug gefahren zu haben. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,5 Promille ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.300 Euro. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.

+Schwerverletzter Fahrer mit Hubschrauber ins Krankenhaus+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Teufelsmoorstraße in Richtung Pennigbüttel kam es am Sonntagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20 Jahre alter Fahrer aus Hambergen schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Informationen war der Seat des 20-Jährigen aus bisher unbekannter Ursache in einer lang gezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im Seitenraum kollidierte er zunächst frontal mit einem Baum und wurde anschließend auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

Der 20-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss brachte ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.500 Euro geschätzt.

