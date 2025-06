Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Bauernhaus++Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt++Fahrzeug in Scheune brennt aus++Reifenbrand auf Autobahn+

Landkreise Verden, Osterholz & Walsrode (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Bauernhaus+ Langwedel. In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bauernhaus in der Völkerser Landstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Ob sie etwas erbeuten konnten, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht oder Hinweise haben, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt+ Emtinghausen. An der Kreuzung der Bremer Straße und der Syker Straße ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Motorrad. Ein 23-jähriger Fahrer eines Volvo wollte an der Kreuzung die Bremer Straße überqueren und weiter in Richtung Thedinghausen fahren. Auf der Bremer Straße in Richtung Nienburg fuhr ein 62-Jähriger auf einem Motorrad. Zeugenangaben zufolge blinkte der Motorradfahrer an der Kreuzung nach rechts und lenkte auch kurz ein, fuhr jedoch anschließend weiter geradeaus. Der 23-Jährige ging in der Zeit von einem Abbiegevorgang aus und fuhr in die Kreuzung ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 62-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der 23-Jährige erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrzeug in Scheune brennt aus+ Holste. Am Dienstag, gegen 16:15 Uhr, kam es auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Axstedter Straße zu einem Brand eines Ackerschleppers mit angehängtem Arbeitsgerät in einer Scheune. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Fahrzeug soll kurz zuvor noch genutzt worden sein.

Ein Nachbar hatte den Brand bemerkt und die Bewohner verständigt. Gemeinsam konnten sie noch die in der Scheune stehenden Rinder unverletzt auf eine Weide bringen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten sie anschließend eigenständig, den Brand zu löschen. Die Feuerwehr konnte den in Vollbrand stehenden Ackerschlepper schließlich löschen und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf die Scheune.

Der Ackerschlepper und das Arbeitsgerät brannten vollständig aus. Ein Teil des Dachstuhls der Scheune wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Da ein 70 Jahre alter Bewohner möglicherweise Rauch eingeatmet hatte, kam er vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

LANDKREIS WALSRODE

+Reifenbrand auf Autobahn+ Walsrode/A27. Auf der A27 in Richtung Bremen geriet am Dienstagmorgen während der Fahrt ein Reifen am Auflieger eines Sattelzuges in Brand. Der 31 Jahre alte Fahrer des Lkw hielt daraufhin auf dem Standstreifen an und verhinderte bis zum Eintreffen der Feuerwehr, dass das Feuer auf den Auflieger übergriff. Für die Löscharbeiten musste der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell