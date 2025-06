Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bargeld entwendet++Einbruch in Einfamilienhaus++Autobrand auf A1++Pkw gegen Zaun und Straßenschild geschoben++Mit Jugendlichem zusammengestoßen++Radfahrer schwer verletzt++In Wohnhaus eingebrochen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Bargeld entwendet+ Thedinghausen. Am Mittwoch, zwischen 5:00 Uhr und 12:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter durch ein Wohnzimmerfenster in ein Einfamilienhaus in der Härsenstraße ein. Dabei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen können sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 melden.

+Einbruch in Einfamilienhaus+ Ottersberg. Am Mittwoch, zwischen 11 Uhr und 17 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Wümmingen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten schließlich Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Autobrand auf A1+ Oyten. Am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, geriet auf der A1 in Richtung Münster, zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten, ein VW in Brand. Der 27-jährige Fahrer bemerkte zunächst Rauch aus dem Fahrzeug kommen und hielt auf dem Standstreifen an. Er verließ umgehend mit den zwei mitfahrenden Kindern das Fahrzeug, bevor es zu brennen anfing. Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn zeitweise vollständig gesperrt werden. Das Fahrzeug brannte nahezu vollständig aus. Der Sachschaden wird auf ca. 65.000 Euro geschätzt.

+Pkw gegen Zaun und Straßenschild geschoben+ Thedinghausen. Eine 77-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte am Mittwochmorgen, gegen 07:45 Uhr, von der Lunser Dorfstraße auf die Achimer Landstraße abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Kleintransporter eines 35-Jährigen. Dieser war in Richtung Achim unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde sein Fahrzeug über die Fahrbahn, gegen einen Zaun und gegen ein Straßenschild geschoben. Die 77-Jährige und der 35-Jährige wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5.300 Euro beziffert.

+Mit Jugendlichem zusammengestoßen+ Oyten. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher verletzte sich am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er wollte mit seinem Fahrrad von der Nachtigallstraße nach links auf die Kloppenburger Straße abbiegen und übersah den Seat einer 84-jährigen Fahrerin. Sie versuchte noch rechtzeitig zu bremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 15-Jährige kam in der Folge zu Fall und verletzte sich.

+Radfahrer schwer verletzt+ Verden. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 23:15 Uhr, an der Einmündung des Borsteler Weg zur Lindhooper Straße, wurde ein 28-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Nach bisherigen Informationen fuhr eine 80-jährige Fahrerin mit ihrem Renault auf der Lindhooper Straße in Richtung Berliner Ring und bog nach rechts in den Borsteler Weg ab. Dabei übersah sie den 28-Jährigen, welcher ersten Informationen zufolge ohne Licht auf dem Gehweg in Richtung Bahnhof unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es in der Folge zum Zusammenstoß. Der 28-Jährige wurde im Verlauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Wohnhaus eingebrochen+ Ritterhude. Am Mittwochvormittag kam es in der Straße Am Schützenplatz zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zwischen 09:15 Uhr und 11:30 Uhr öffneten mindestens zwei unbekannte Täter gewaltsam eine Terrassentür und betraten die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten anschließend über die rückwärtige Terrasse. Nach ersten Erkenntnissen erlangten sie bei der Tat kein Diebesgut. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben werden, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

