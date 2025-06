POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz

Landkreise Verden, Osterholz & Walsrode (ots) - LANDKREIS VERDEN +Einbruch in Bauernhaus+ Langwedel. In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bauernhaus in der Völkerser Landstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. ...

mehr