POL-VER: +Brand eines Heuballen++Rauchentwicklung im Garten++Papiertonne in Brand geraten++Mit Mauer zusammengestoßen+

LANDKREIS VERDEN

+Brand eines Heuballen+ Achim. Auf einem Feld im Bruchweg im Ortsteil Uphusen geriet am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, ein Heuballen aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Dieser war kurz zuvor erst gepresst worden. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Rauchentwicklung im Garten+ Achim. Am Sonntagmittag wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Garten gerufen. Am Einsatzort in der Uesener Feldstraße stellten sie einen brennenden Komposthaufen fest und die Feuerwehr löschte diesen zügig. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Zeugen können Hinweise der Polizei Achim unter 04202-9960 mitteilen.

+Papiertonne in Brand geraten+ Verden. Auf einem Hinterhof einer Schule in der Moorstreife kam am frühen Montagmorgen zu einem Brand einer Papiertonne. Gegen 02:45 Uhr bemerkte ein Nachbar die in Vollbrand stehende Tonne und informierte die Feuerwehr. Diese verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gegenstände. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bisher ungeklärten Brandursache aufgenommen und sucht nun mögliche Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Mit Mauer zusammengestoßen+ Achim. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Fritz-Lieken-Eck am Sonntagnachmittag verletzten sich eine 22-jährige Fahrerin eines Opel sowie ein Kleinkind im Fahrzeug. Nach ersten Informationen war die 22-Jährige von ihrem Kind abgelenkt und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie mit einer niedrigen Steinmauer zusammen und verletzte sie beide. Der Opel musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

