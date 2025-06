Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 22.06.2025

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

+Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw+

Verden. Am Samstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Verden. Ein 24-jähriger Mann aus Häuslingen wollte mit seinem Pkw von der Borsteler Chaussee in die Max-Planck-Straße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 56-jährigen Frau aus Verden und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und anschließend in einem Rettungswagen versorgt. Die Fahrbahn war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme blockiert. Der Schaden beläuft sich auf einen höheren fünfstelligen Betrag.

Bereich PK Achim

+Einbruch in Einfamilienhaus+

Thedinghausen. Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag, kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in Thedinghausen. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Tür aufgehebelt und anschließend das Haus nach Diebesgut durchsucht. Der entstandene Schaden ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Für diesen Bereich liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich PK Osterholz

+Verkehrsunfall mit Straßenbaum+

Worpswede. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:00 Uhr, wurde die Polizei zu einer verunfallten Fahrradfahrerin gerufen. Eine 16-jährige Jugendliche aus Wilstedt war am Rande der Osterweder Straße ohne Fremdeinwirkung mit einem Straßenbaum kollidiert. Unfallursächlich dürfte die Kombination aus einem während der Fahrt genutzten Mobiltelefon und der Einfluss von Alkohol gewesen sein. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall am Kopf und musste vor Ort von einem Notarzt behandelt werden. Sie wurde letztlich dem Krankenhaus zugeführt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

+Brand auf einem Balkon+

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstag, 21.06.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich der Drosselstraße. Kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese den Brand einer Kühltruhe fest, welche sich auf einem Balkon einer Wohnung an der Hausnummer 25 befand. Das Feuer konnte durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz schnell gelöscht werden, weshalb sich der Schaden letztlich in Grenzen hielt. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

+Brand beim Kulturhaus+

Osterholz-Scharmbeck, OT Garlstedt. Am Samstag, den 21.06.2025, wurde der Rettungsleistelle ein Feuer auf dem Gelände des Kulturhauses Garlstedt gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Schuppen auf dem Gelände bereits in Vollbrand. Auch die Feuerwehr konnte den Brand lediglich eindämmen, die vollständige Zerstörung des Schuppens aber nicht mehr verhindern. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Brandursache ist aktuell unklar.

+Brand mehrerer Siloballen+

Osterholz-Scharmbeck. Eine Anwohnerin der Westerbecker Straße meldete am Samstag, 21.06.2025, gegen 12:15 Uhr mehrere brennende Siloballen auf einem Feld in der Nähe ihres Wohnortes. Feuerwehr- und Polizeikräfte wurden sofort zum Brandort entsandt, wo sich die Meldung bestätigte. Das Feuer hatte bereits auf zwölf Siloballen übergegriffen, bevor die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen konnte. Zur Brandursache wird aktuell durch die Polizei ermittelt.

