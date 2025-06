POL-VER: +A1 für mehrere Stunden voll gesperrt - mehrere Verletzte+

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Bargeld aus Geschäft gestohlen+ Verden. In der Zeit von Samstag 12 Uhr bis Montag 08:30 Uhr kam es im Stadtzentrum in der Eitzer Straße zu einem Einbruch in ein orthopädisches Schuhgeschäft. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein rückwärtiges ...

