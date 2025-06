Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Radfahrerin verletzt sich bei Unfall schwer+

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Falkenberger Landstraße verletzte sich eine 19-Jährige auf einem Pedelec schwer. Ein 36-jähriger Fahrer eines weiteren Pedelecs wurde leicht verletzt.

Gegen 10:30 Uhr war die 19-Jährige auf dem Geh- und Radweg aus Richtung Falkenburg in Richtung Grasberg unterwegs. Sie fuhr dabei entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In Höhe der Lilienthaler Allee stieß sie mit dem entgegenkommenden 36-Jährigen, welcher in Richtung Falkenburg unterwegs war, zusammen. In der Folge stürzten beide Radfahrer, wobei die 19-Jährige schwer und der 36-Jährige leicht verletzt wurde. Beide kamen im Anschluss mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell