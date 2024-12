Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Bewohner vom Rauch überrascht - Drei Personen konnten sich in Sicherheit bringen

In der Nacht zum Dienstag wurde die Feuerwehr Ahlen zu einem Wohnungsbrand in der Innenstadt alarmiert. Drei Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, nachdem eine Bewohnerin durch einen starken Hustenreiz geweckt wurde und den Brand entdeckte. Gegen 00:36 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Die Bewohnerin aus dem 1. Obergeschoss hatte bemerkt, dass die gesamte Wohnung bereits stark verraucht war. Sie weckte ihren Ehemann, und die beiden verließen umgehend die Wohnung. Zeitgleich warnten sie ihre Nachbarin aus dem Erdgeschoss, die ebenfalls das Gebäude unverletzt verlassen konnte. Die Feuerwehr Ahlen rückte mit der hauptamtlichen Wache, dem Löschzug Hauptwache sowie dem Rettungsdienst aus. Vor Ort setzte ein Trupp unter Atemschutz ein C-Rohr ein, um den Brand zügig zu löschen. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung wurde die Wohnung mithilfe eines Hochleistungslüfters maschinell entraucht, um die verbliebenen Rauchgase zu entfernen. Alle drei Bewohner wurden an der Einsatzstelle vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die betroffene Wohnung im 1. Obergeschoss ist aufgrund der Schäden derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnte Schlimmeres verhindert werden. An dem Einsatz waren insgesamt 25 Kräfte der Feuerwehr Ahlen beteiligt.

