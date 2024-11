FW-WAF: Gartenlaube brennt

Feuerwehr Ahlen

An der Sumpfstrecke in Ahlen kam es bei Reinigungsarbeiten an einem Gasgrill zu einem Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Gartenhütte im Vollbrand. Bei einer Gasflasche neben dem Grill hatte sich die Berstscheibe bereits geöffnet. Eine Stichflamme im Bereich des Gartens konnte lokalisiert werden. Mehreren Personen, darunter auch Kinder, wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Zwei Trupps unter Atemschutz bekämpften den Brand und kühlten die Gasflaschen. Drei Druckgasbehälter konnten geborgen und in einem Müllbehälter gekühlt werden. Eine Brandausbreitung auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Die Einsatzstelle wurde mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Besitzer übergeben.

