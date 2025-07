PP Ravensburg: Meldung über bewaffnete Person löst Polizeieinsatz aus

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Brand in Mülldeponie fordert Sachschaden Bei einem Brand in einem Entsorgungsunternehmen in der Allmannsweilerstraße entstand am Donnerstagabend ein mittlerer fünfstelliger Sachschaden. Die Einsatzkräfte waren gegen 18.30 Uhr gerufen worden als ein Plastikhaufen auf der Mülldeponie aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot ...

