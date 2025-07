Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, d. 23.07.2025

PI Leer/Emden (ots)

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Westoverledingen - Zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen kam es am Dienstagabend gegen 21:10 Uhr auf der Leerer Straße. Eine 62-jährige Frau aus Weener war gemeinsam mit drei Kindern im Alter von 6, 10 und 13 Jahren mit ihrem PKW in Fahrtrichtung unterwegs. In Höhe der Breinermoorer Straße kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr PKW kollidierte mit der dortigen Ampelanlage und kam im Graben zum Stehen. Alle Insassen erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

