POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.07.2025

Leer - Verkehrsunfallfluchten

Bereits am Donnerstag, den 17.07.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw VW Caddy in weiß wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im hinteren Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Der Pkw parkte zunächst im Zeitraum von 11:45 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Parkplatz des Ems Park vor dem Geschäft "New Yorker" und im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr in einer Parkbucht in der Nessestraße Höhe Hausnummer 17. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es Samstag, den 19.07.2025 in der Papenburger Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mutmaßlich mit einem LKW die Papenburger Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Dabei touchierte er mit dem Außenspiegel auf der Beifahrerseite ein Verkehrsschild. Dieses wurde dabei beschädigt und das Spiegelglas des Außenspiegels ging zu Bruch. Zeugen des Unfalls oder gar der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Emden - Raub

Am Sonntag gegen 05:00 Uhr kam es zu einem Raub auf dem Sielweg. Das 44-jährige Opfer befuhr mit einem Fahrrad den Sielweg, als ihm zwei bislang unbekannte männliche Täter entgegenkamen. Einer der beiden trat den 44-jährigen, wodurch dieser vom Fahrrad stürzte. Die beiden Unbekannten forderten das Handy und Bargeld des Opfers und entfernten sich anschließend mit den Gegenständen und dem Fahrrad des 44-jährigen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Westoverledingen - Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Straße Am Sportplatz. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendete eine Geldbörse mit Bargeld sowie drei Fußbälle. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag gegen 07:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dorfstraße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen einer 22-jährige auf ihrem E-Scooter, die beabsichtigte den Parkplatz zu überqueren, und einer 43-jährigen mit ihrem Pkw, die beabsichtigte auf dem Parkplatz in eine Parklücke einzuparken. Die 22-jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Leer gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Uplengen - Zeugen zum Diebstahl einer Fräsmaschine gesucht

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 18.07.2025, 15:00 Uhr und Samstag, den 19.07.2025, 08:00 Uhr entwendete bislang unbekannte Täterschaft eine Fräsmaschine von einem landwirtschaftlichen Hof an der Straße Untenende West. Aufgrund des Gewichts der Arbeitsmaschine von etwa 400 Kilo, wird davon ausgegangen, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss und diese ein größeres Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit Anhänger fuhren. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

