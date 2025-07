POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.07.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.07.2025

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind++Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss++versuchter Betrug durch falsche Microsoftmitarbeiter

Leer - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind

Am Dienstag gegen 16:00 Uhr kam es auf der Großstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Der 9-jährige befuhr den Gehweg auf der linken Seite der Straße in Fahrtrichtung Annenstraße, als eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von einem Parkplatz in die Großstraße abbog. Diese übersah den 9-jährigen, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrzeugführerin, die in einem roten Kleinwagen unterwegs gewesen sein soll, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zur Fahrzeugführerin und/oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ihrener Straße. Ein 71-jähriger aus Westoverledingen beschädigte zunächst beim Vorbeifahren den Pkw einer 75-jährigen aus Rhauderfehn und entfernte sich, trotz Ansprache durch die 75-jährige, unerlaubt vom Unfallort. Der 71-jährige Unfallverursacher konnte anschließend durch die Kollegen angetroffen und eine Atemalkoholkonzentration von 1,47 Promille festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Neukamperfehn - versuchter Betrug durch falsche Microsoftmitarbeiter

Am gestrigen Vormittag kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 71-jährigen. Sie wurde aufgefordert den Microsoft-Support zu kontaktieren und ein angeblicher Mitarbeiter wies sie an, ihm mittels Fernwartungssystems Zugriff auf den Computer zu geben. Die 71-jährige erkannte den Betrug rechtzeitig und es kam zu keinem finanziellen Schaden. In diesem Zuge weist die Polizei darauf hin, Fremden keinen Fernzugriff auf den eigenen Computer zu gewähren und niemals Arbeitsschritte auf Aufforderung durchzuführen.

