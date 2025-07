Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.07.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Tierdiebstähle++Körperverletzung++Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer++

Jemgum - Tierdiebstähle

Innerhalb der letzten beiden Wochen ist es in den Bereichen Jemgum-Ditzum sowie Jemgum-Hatzum am Emsdeich zu Diebstählen von Tieren gekommen. Verschiedenen Deichschäfern sind Tiere auf bislang unbekannte Weise abhandengekommen. So wurde in Ditzum ein Schafbock der Rasse "Suffolk" entwendet, einer Herde in Hatzum wurde ein Mutterschaf samt Lamm entnommen. Hierbei handelt es sich um die Rasse "Scottisch Blackface". Aufgrund der Zeitnähe der Diebstähle geht die Polizei davon aus, dass ein Zusammenhang besteht. Hinweise bitte an die Polizei Jemgum unter 04958-910420.

Weener - Körperverletzung

Am gestrigen Nachmittag gegen 14:45 Uhr kam es zu einer Körperverletzung in der Kirchhofstraße. Einem 34-jährigen aus Weener wurde durch einen bislang unbekannten Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen, wodurch er leichte Verletzungen an der Lippe davontrug. Die unbekannte männliche Person konnte wie folgt beschrieben werden: - Ca. 40-50 Jahre alt - Zurück gegelte Frisur - Gepflegter Bart Zeugen, die Hinweis zu Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weener zu melden.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Am Montag gegen 11:15 Uhr stürzte ein 69-jähriger aus Westoverledingen alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße. Der Fahrradfahrer zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

