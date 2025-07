Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.07.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer++Brand von Altkleidercontainern++Diebstahl und Sachbeschädigung an Snackautomat++Taschendiebstahl++

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Am Sonntag gegen 14:55 Uhr kam es auf der Straße 1. Südwieke zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger aus Rhauderfehn befuhr mit seinem Motorrad die Straße 1. Südwieke in Fahrtrichtung Untenende und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 71-jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Moormerland - Brand von Altkleidercontainern

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu Bränden von Altkleidercontainern in Moormerland. Zunächst brannte gegen 01:40 Uhr ein Altkleidercontainer in der Straße Am Kirchweg. Gegen 03:10 Uhr wurde dann der Brand von zwei weiteren Altkleidercontainern in der Rudolf-Eucken-Straße gemeldet. Alle drei Container wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Diebstahl und Sachbeschädigung an Snackautomat

Im Zeitraum zwischen Samstag, den 12.07.2025, 20:00 Uhr und Sonntag, den 13.07.2025, 10:15 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft zunächst einen Snackautomaten in der Holterfehner Straße aufzubrechen und beschädigte diesen hierbei. Anschließend wurde der Automat umgekippt und einige Gegenstände entwendet. Zeugen, die Hinweise zu Tat und /oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Taschendiebstahl

Bereits am Dienstag, den 08.07.2025, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr kam es zu einem Taschendiebstahl bei einem Verbrauchermarkt in der Heisfelder Straße. Bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte aus der unverschlossenen Handtasche einer 65-jährigen. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell