Aichhalden (ots) - Am späten Sonntagabend ist es auf der Alpirsbacher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Rollerfahrer alleinbeteiligt stürzte und sich schwer verletzte. Der 54-jährige Mann war gegen 23 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Alpirsbach mit über 1,6 Promille unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 30 in einer Linkskurve nach ...

mehr