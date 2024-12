POL-KN: (Rottweil) - Ölhaltige Abfälle im Wasserschutzgebiet entsorgt - Polizei bittet um Hinweise (06.12.2024)

Oberndorf am Neckar (ots) - Am Sonntag ist es auf dem Weihnachtsmarkt in Oberndorf zu mehreren Vorfällen gekommen, die den Einsatz der Polizei erforderlich machten. Nachdem ein stark alkoholisierter 41-Jähriger an einem Verkaufsstand ein Bier konsumierte, ohne dieses zu bezahlen, zeigte er sich zunehmend ...

mehr