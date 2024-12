Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Lkr. Rottweil) - Alleinunfall unter Alkoholeinfluss (08.12.2024)

Aichhalden (ots)

Am späten Sonntagabend ist es auf der Alpirsbacher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Rollerfahrer alleinbeteiligt stürzte und sich schwer verletzte. Der 54-jährige Mann war gegen 23 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Alpirsbach mit über 1,6 Promille unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 30 in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, dabei einen erhöhten Randstein touchierte und in Folge dessen stürzte.

Der Mann zog sich hierbei mehrere Frakturen im Gesicht zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Klinikum. Am Yamaha-Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell