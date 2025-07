Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 12.07.2025

++ Zweifacher Raub in Emden ++ Unerlaubter Handel mit BtM ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++ CSD in Leer ++ "Free For All Festival" in Weener (OT Stapelmoor) ++

Emden - Raub

Am Morgen des Freitags kam es gegen 09:00 Uhr an der Nesserlander Straße in Emden zu einem Raubdelikt, bei dem die 46-jährige Beschuldigte dem 42-jährigen Opfer das Mobiltelefon unter Gewaltanwendung aus dessen Umhängetasche entwendet. Durch eine dritte Person wurde das Diebesgut aufgefunden und zurückgegeben.

Emden - Raub

Am Nachmittag des Freitags kam es gegen 15:30 Uhr an der Wallstraße in Emden zu einem weiteren Raubdelikt, bei dem ein 18-jähriger Beschuldigter und ein 15-jähriger Beschuldigter, beide maskiert, mittels Schlagen und Würgen auf das 19-jährige Opfer und das 14-jährige Opfer einwirken. Im Zuge dessen wird ein am Boden stehender Karton durch die beiden Beschuldigten entwendet. Die Beschuldigten können samt Raubgut durch die eingesetzten Beamten im Nahbereich angetroffen werden.

Leer - Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln

Am Freitag wurde um 18:00 Uhr Stadtgebiet Leer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle mehrere Konsumeinheiten Methamphetamin und eine dreistellige Bargeldsumme beim Beschuldigten aufgefunden. Dieser steht somit im Verdacht, unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln zu treiben.

Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit vom Mittwoch, den 09.07.2025, ab 23:00 Uhr - Donnerstag, den 10.07 um 16:00 Uhr, kam es in Leer an der Straße "Blinke" zu einem Verkehrsunfall, bei dem der unbekannte Unfallverursacher, vermutlich beim Rückwärtsfahren, ein geparktes Fahrzeug beschädigt hat. Hinweise zum Verursacher an die Polizei Leer.

Leer - Christopher-Street-Day

Am heutigen Samstag findet von 13:00 - 19:00 Uhr anlässlich des CSD in Leer eine Versammlung mit Aufzug im Leeraner Innenstadtbereich statt. Im Zuge dieses Aufzuges kann es im Innenstadtbereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Weener - "Free For All Festival 2025"

Am heutigen Samstag findet im Stapelmoorer Park in 26826 Weener, in der Zeit von 13:00 - ca. 01:00 Uhr das "Free For All Festival 2025" statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung kann es im Bereich Stapelmoor zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

